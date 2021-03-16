Житель Уфы пострадал под колёсами трамвая

Накануне, 15 марта, в Уфе была зафиксирована очередная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, инцидент зафиксирован напротив дома №49/1 по улице Сун-Ят-Сена.
40-летний водитель трамвая двигался в сторону улицы Ветошникова. В один момент он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении вдоль путей.
Пострадавшим оказался 38-летний житель Зианчуринского района. К счастью, мужчина получил лёгкую травму. После оказания медицинской помощь врачи отпустили пострадавшего домой. Инспекторы ГИБДД проводят административное расследование.
Фото: ГИБДД Уфы.