Житель Уфы пострадал под колёсами трамвая

Накануне, 15 марта, в Уфе была зафиксирована очередная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД столицы, инцидент зафиксирован напротив дома №49/1 по улице Сун-Ят-Сена.

40-летний водитель трамвая двигался в сторону улицы Ветошникова. В один момент он совершил наезд на пешехода, который двигался в попутном направлении вдоль путей.