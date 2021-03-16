Эксперты Башкирии назвали самые подорожавшие продукты

Аналитики Башстата провели мониторинг цен на продукты в республике. Так, удалось выявить самые подорожавшие позиции в феврале.
Больше всего в феврале цена выросла на овощи и фрукты. Например, картофель подорожал на 10,5%, чеснок, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла и морковь – на 5,5-15,2%. А набор для свежего салата (помидоры, зелень и огурцы) вырос в цене на 3,8-16,8%. Также на 7,1-11,1% подорожали виноград, лимоны и бананы. К слову, цена значительно снизилась только на апельсины (6,8%).
Повышение цен не обошло стороной и мясные продукты. Так, в среднем на 6,8% подорожала птица, на 1,5% — говядина, на 1,7-4,4% — рыбные продукты, на 1,4-5,1% — варёные и сырокопчёные колбасы, а также рыбные и мясные консервы.