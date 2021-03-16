Стало известно, как будут работать детские лагеря в Башкирии этим летом

Замглавы администрации Уфы Алина Сулейманова на оперативном совещании рассказала, как этим летом будут работать детские лагеря.
Для проведения детского летнего отдыха из бюджета Башкирии была выделена субвенция в размере 317 млн рублей, а из городского бюджета – 57 млн.
Известно, что летом 2021 года будут функционировать 271 организация отдыха, 248 детских дворовых площадок, 51 загородный оздоровительный лагерь, 131 лагерь с дневным пребыванием и 125 лагерей труда и отдыха.
К тому же, ребята смогут отдохнуть и во время весенних каникул. С 29 марта по 2 апреля планируется организация пришкольных лагерей с двухразовым питанием – 5574 школьника отправятся в лагеря с дневным пребыванием, а 150 детей отправятся в загородные лагеря.
Однако при организации детского отдыха будут соблюдены все необходимые санитарные меры предосторожности. Например, заполняемость помещений составит не более 50%, а заезжать и ребята, и работники будут вместе одномоментно.