В России за сутки скончались 443 пациента с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил актуальные данные на 16 марта. Новая информация об эпидемиологической ситуации в России каждый день публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.
За последние сутки коронавирус подтвердился у 9393 человек. Общее количество заболевших достигло 4 409 438. При этом одновременно болеет 302 281 пациент.
С выздоровлением за сутки выписали 10 644 человек, а за всё время – 4 014 220. Скончались ещё 443 человека с подтверждённым коронавирусом. За всё время пандемии количество летальных случаев достигло 92 937.