В Башкирии третий день подряд от коронавируса умирают по два человека

В Башкирии вырос показатель смертности. Как и три дня назад, от инфекции скончались еще два человека. Общее число летальных исходов достигло отметки 319 случаев.

Также увеличилось число зараженных в республике. За минувшие сутки диагноз был подтвержден у еще 120 человек. К слову, данный показатель является самым низким за последнее время. Общее число инфицированных за все время пандемии - 30 679.