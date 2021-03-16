В Башкирии третий день подряд от коронавируса умирают по два человека

В Башкирии вырос показатель смертности. Как и три дня назад, от инфекции скончались еще два человека. Общее число летальных исходов достигло отметки 319 случаев.

Фото №1 - В Башкирии третий день подряд от коронавируса умирают по два человека

Также увеличилось число зараженных в республике. За минувшие сутки диагноз был подтвержден у еще 120 человек. К слову, данный показатель является самым низким за последнее время. Общее число инфицированных за все время пандемии - 30 679.

Из всего количества больных 24 992 пациентам удалось побороть болезнь, за сутки из больниц с выздоровлением было выписано 125 человек.

Бурелар. Сольный концерт
Пенальти