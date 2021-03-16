В Башкирии полицейский и его супруга «ограбили» обувной магазин

Начальник отдела МВД в Мелеузовском районе и его супруга обвиняются в «самоуправстве». Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, обвинительное заключение уже направлено в суд.

Как выяснило следствие, в феврале-марте 2018 года предпринимательница, занимающая продажей обуви, попросила знакомую оформить кредитные договоры на своё имя на сумму более 420 тысяч рублей. Она пообещала, что будет ежемесячно вносить платежи до погашения долга, но вскоре скрылась и перестала выходить на связь.

Тогда из опасений, что предпринимательница не будет выполнять обещанное, женщина обратилась к своему мужу, который работал начальником отдела полиции, за помощью. В январе 2019 года, воспользовавшись служебным положением, полицейский и его подчиненные проникли в обувной магазин и вынесли свыше 380 пар обуви на общую сумму более 1,6 млн рублей. Супруга полицейского распорядилась товаром по своему усмотрению.

Обвиняемые вину не признали. На их имущество на сумму 770 тысяч рублей наложен арест, а уголовное дело было передано в Мелеузовский районный суд.