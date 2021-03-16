МВД России намерено ужесточить наказание пьяным водителям

К сожалению, существующие меры никак не ограничивают водителей – даже после первого нарушения правил дорожного движения, они снова садятся пьяными за руль. В рамках изменений теперь за повторное «пьяное» вождение тех, кто уже был судим по данной статье, обяжут выплатить штраф до 500 тысяч рублей, или направят на исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до трёх лет, или лишат свободы сроком до трёх лет.