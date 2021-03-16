МВД России намерено ужесточить наказание пьяным водителям

МВД России разработало правки в УК РФ. Они будут касаться вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
За систематическое вождение в нетрезвом виде пойманных водителей будут лишать свободы на три года. Правки будут внесены в статью 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
К сожалению, существующие меры никак не ограничивают водителей – даже после первого нарушения правил дорожного движения, они снова садятся пьяными за руль. В рамках изменений теперь за повторное «пьяное» вождение тех, кто уже был судим по данной статье, обяжут выплатить штраф до 500 тысяч рублей, или направят на исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до трёх лет, или лишат свободы сроком до трёх лет.
«Пьяное» вождение – одна из самых частых причин аварий и смертей на дорогах. Так, только в 2020 году по вине нетрезвых водителей в России произошло 11,8 тысяч ДТП.