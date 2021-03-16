Глава Башкирии подписал изменения в указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров в очередной раз ввёл изменения в указ о режиме повышенной готовности, который был введён из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Так, для граждан старше 65 лет и хронических больных продлевается обязательный режим самоизоляции вплоть до 25 марта.

При этом проведение и посещение спортивных мероприятий разрешено без ограничений по численности. Также полные залы могут быть в кинотеатрах, театрах, домах культуры и аналогичных объектах. Однако остаётся обязательным соблюдение в общественных местах санитарно-эпидемиологических мер: обработка помещений, социальная дистанция, масочный режим.