В России планируют ужесточить наказание для пьяных водителей

Полмиллиона штрафа и три года тюрьмы грозит тем, кто сядет нетрезвым за руль. МВД намерено ужесточить наказание за регулярную пьяную езду. Правительственная комиссия уже одобрила поправки в Уголовный кодекс.

Так, если водителя поймали подшофе, а ранее он уже был привлечен к административной ответственности за данное правонарушение, то ему придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей штрафа и отсидеть до двух лет. Это уже как решит суд.