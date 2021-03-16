В Минздраве Башкирии рассказали о «нежелательных явлениях» после вакцинации от коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Башкирии прошёл традиционный онлайн-брифинг в Министерстве здравоохранения, на котором обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Так, министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике. По его словам, в 95% случаев вакцинация проходит «без нежелательных явлений». Некоторые пациенты жалуются лишь на незначительное недомогание, характерное для обычной простуды.

Прививка переносится хорошо, и никто никаких изменений в своем самочувствии, статусе здоровья не отмечает. Довольно редко бывает незначительное повышение температуры тела, головная боль, слабость, боли в мышцах – явления, свойственные в первые дни заболевания ОРВИ или гриппом. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ