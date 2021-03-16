В Минздраве Башкирии рассказали о «нежелательных явлениях» после вакцинации от коронавируса

Сегодня, 16 марта, в Башкирии прошёл традиционный онлайн-брифинг в Министерстве здравоохранения, на котором обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Так, министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в республике. По его словам, в 95% случаев вакцинация проходит «без нежелательных явлений». Некоторые пациенты жалуются лишь на незначительное недомогание, характерное для обычной простуды.
По данными министерства, в Башкирии первый этап вакцинации прошли уже 112,5 тысяч человек, а второй – более 67 тысяч.