Житель Башкирии предстал перед судом за поломку видеофиксатора

23 января уроженец Буревского района решил расквитаться с видеофиксатором. Он безжалостно поломал камеру, а после скрылся с места инцидента.

Как сообщает пресс-служба Министерство транспорта Башкирии, инцидент произошёл на трассе Уфа-Бирск-Янаул. Полицейским удалось установить личность вандала. Им оказался уроженец Буревского района, который 3 марта по обвинению в поломке предстал перед районным Мировым судьёй.

Мужчину признали виновным в повреждении государственного имущества и привлекли к административной ответственности. Сельчанина оштрафовали, а также обязали оплатить ремонт видеофиксатора.