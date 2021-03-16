В Уфе стартовал семинар-совещание органов охраны объектов культурного наследия ПФО

Сегодня в Уфе проходит совещание руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия ПФО. В нем принимают участие представители 14 регионов страны. Главная тема – выявление и сохранение исторических зданий.

Во время обсуждения эксперты обменивались опытом, в том числе и в восстановлении и благоустройстве историко-культурных территорий. И в этом плане Башкортостан – в лидерах по ПФО.

С целью сохранности древних рисунков и исполнения одного из требований ЮНЕСКО в этом году завершается строительство современного историко-культурного комплекса «Шульган-таш». Илшат Тажитдинов, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - руководитель Аппарата правительства

У нас порядка 8 тысяч в ПФО – памятники федерального значения. Из этого 1,2 находится в Башкортостане. Глеб Петухов, руководитель Управления Министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу

Как отмечают специалисты, в регионе более четырех тысяч памятников археологии. В ПФО республика на первом месте по этому показателю. Сейчас стоит задача – определить их границы. И здесь ученые прибегают к современным технологиям, в частности, цифровизации.

Этот метод позволяет объективно и полно зафиксировать территорию памятников. Рамиль Насретдинов, заведующий филиалом Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан