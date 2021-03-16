В Уфе стартовал семинар-совещание органов охраны объектов культурного наследия ПФО

Сегодня в Уфе проходит совещание
руководителей и специалистов органов охраны объектов культурного наследия ПФО.
В нем принимают участие представители 14 регионов страны. Главная тема –
выявление и сохранение исторических зданий.
Во время
обсуждения эксперты обменивались опытом, в том числе и в восстановлении и
благоустройстве историко-культурных территорий. И в этом плане Башкортостан – в
лидерах по ПФО.
С целью сохранности древних рисунков и
исполнения одного из требований ЮНЕСКО в этом году завершается строительство современного
историко-культурного комплекса «Шульган-таш».Илшат Тажитдинов, первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - руководитель Аппарата правительства
У нас порядка 8 тысяч в ПФО – памятники
федерального значения. Из этого 1,2 находится в Башкортостане.Глеб Петухов, руководитель Управления Министерства культуры России по Приволжскому федеральному округу
Как отмечают
специалисты, в регионе более четырех тысяч памятников археологии. В ПФО
республика на первом месте по этому показателю. Сейчас стоит задача – определить
их границы. И здесь ученые прибегают к современным технологиям, в частности, цифровизации.
Этот метод позволяет объективно и
полно зафиксировать территорию памятников.Рамиль Насретдинов, заведующий филиалом Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Разумеется, 450-летие Уфы мы
обменяемся опытом, как восстанавливать объекты культурного наследия. Наши
коллеги обещают подсказать, как успешно в других регионах решаются данные
вопросы.Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан