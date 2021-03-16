В Башкирии чиновники заключили незаконные госконтракты почти на 1 млрд рублей

В Башкирии было возбуждено 8 уголовных дел по факту злоупотреблений должностными полномочиями при заключении госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Фото №1 - В Башкирии чиновники заключили незаконные госконтракты почти на 1 млрд рублей

Из расследований ФСБ известно, что в 2018 и 2019 годах чиновники из «Управления капитального строительства Башкирии» без проведения конкурсных процедур заключили 12 государственных контрактов на общую сумму более 970 млн рублей. Контракты были оформлены для строительства социальных объектов: детские сады, школы, дома культуры, медицинские центры и др.

При этом, в указанных контрактах, в нарушение установленного законодательством порядка, была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ, что противоречит требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контрактов с учреждением уголовно-исполнительной системы без проведения конкурса. В последующем, подрядчиком были заключены договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Получилось, что ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» выступило посредником, при этом получив более 49 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Следовательно, оба государственных учреждения обвиняются в нарушении процедур при заключении контрактов, а также в неэффективном расходе бюджетных средств. Всё это привело к причинению ущерба в крупном размере не только Башкирии, но и России.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также лиц, причастных к их совершению.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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