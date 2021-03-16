В Башкирии чиновники заключили незаконные госконтракты почти на 1 млрд рублей

В Башкирии было возбуждено 8 уголовных дел по факту злоупотреблений должностными полномочиями при заключении госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.
Из расследований ФСБ известно, что в 2018 и 2019 годах чиновники из «Управления капитального строительства Башкирии» без проведения конкурсных процедур заключили 12 государственных контрактов на общую сумму более 970 млн рублей. Контракты были оформлены для строительства социальных объектов: детские сады, школы, дома культуры, медицинские центры и др.
Получилось, что ФГУП «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» выступило посредником, при этом получив более 49 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.
Следовательно, оба государственных учреждения обвиняются в нарушении процедур при заключении контрактов, а также в неэффективном расходе бюджетных средств. Всё это привело к причинению ущерба в крупном размере не только Башкирии, но и России.
Фото: СК РФ по РБ.