В Башкирии чиновники заключили незаконные госконтракты почти на 1 млрд рублей

При этом, в указанных контрактах, в нарушение установленного законодательством порядка, была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ, что противоречит требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контрактов с учреждением уголовно-исполнительной системы без проведения конкурса. В последующем, подрядчиком были заключены договоры на выполнение всего объема работ с другими организациями по более низкой стоимости.

пресс-служба СК РФ по РБ