В Уфе нашли замёрзшего до смерти мужчину с татуировками

Накануне, 15 марта, жители Уфы наткнулись на страшную картину. На снегу в Черниковке лежал до смерти замёрзший мужчина. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».

Тело несчастного было найдено у дома №38а по улице Нежинской. Уфимцы сразу позвонили в полицию. Выяснилось, что смерть мужчины не криминального характера. Скорее всего, несчастный просто замёрз, упав в снег.