Туристку из Башкирии оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Жительницу Башкирии оштрафовали за нарушение антиковидных правил. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского городского суда.

По данным следствия, 19 сентября 2020 года девушка вернулась в Россию из Турции. Однако туристка не заполнила специальную анкету на портале Госуслуг до отпуска, а после там же не сообщила информацию о результатах обследования на коронавирус.

Суд города Октябрьского решил, что женщина нарушила санитарно-эпидемиологические правила, поэтому привлёк её к административной ответственности. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.