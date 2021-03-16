В Уфе на самое высокое здание вернулись соколы-сапсаны

«Как бы ни хотелось назвать это «гнездом» хищников, это все-таки место кладки. Ведь сапсаны не вьют гнезд, и в природе часто выбирают для продолжения рода укромные места среди скал и валунов на большой высоте. Здание банка им в этом плане прекрасно подходит. Рядом есть река, высота очень комфортная, и при этом сотрудники регулярно следят за состоянием насыпки на выступе крыши, где соколы высиживают птенцов. Такой ответственный подход крупной организации к соседству с редким краснокнижным видом определенно вызывает уважение».

Эльза Габбасова, орнитолог