В Уфе на самое высокое здание вернулись соколы-сапсаны

В Уфу вернулось семейство соколов. Они вновь облюбовали давно обжитое место - крышу самого высокого здания в Уфе, принадлежащее банку «Уралсиб». По словам работников банка, сегодня 16 марта, на камеры видеонаблюдения попал отец семейства, который «подготовил» крышу для птенцов и самки.
Сокол раскидал по территории добычу и пометил ее, показывая всем остальным, что крыша уже занята. Орнитологи утверждают, что здание банка идеально подходит для птиц: оно высокое, рядом есть река Белая, а сотрудники компании ухаживают за сапсанами.
Онлайн-трансляция жизни сапсанов в городских условиях ведется банком совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой проекта «Атлас птиц Уфы» с 2019 года. Соколиное семейство каждую весну возвращается на высоту 25 этажа (около 100 метров) и занимает небольшой технический выступ, покрытый смесью гравия и песка. Банк обеспечивает безопасность и сохранение всех привычных условий для птиц.
В этом году банк планирует запустить трансляцию за несколько дней до появления птенцов. По прогнозам экспертов, кладка яиц пройдет примерно 14-15 апреля, а малышей зрители увидят не раньше середины мая. Период насиживания у сапсанов составляет 36-39 дней. Трансляция будет идти в открытом доступе, как и в прошлые годы, на официальном канале банка в Youtube. Также данные с камеры загружаются в хранилище, после чего передаются орнитологам – для внимательного изучения и создания фильмов, материалов о жизни птиц в условиях города.
В прошлом году, несмотря на пандемию, зрители увидели появление на свет и взросление четырех птенцов. Посмотреть фильм о том, как живется соколу на крыше самого высокого банка в городе, можно по ссылке.