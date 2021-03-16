Нуждается в медицинской помощи: в Башкирии пропал 47-летний Марсель Сайфутдинов

В Салавате ведутся активные поиски без вести пропавшего 47-летнего Марселя Сайфутдинова. В воскресенье, 14 марта, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти его как можно скорее.
Приметы: карие глаза, темноволосый, телосложение полное, рост около 165 см. В день пропажи мужчина был одет в синюю куртку, темное трико, черные кроссовки и серо-коричневую кепку.
Поисками Марселя Сайфутдинова занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 808 68 08, 8 (800) 700 54 52 или 02.
Фото: Соцсети.