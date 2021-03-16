Следком Башкирии по сообщениям СМИ проводит проверку о непутевой матери пятерых детей

В Нефтекамске следователи проводят проверку по сообщению о бездействии должностных лиц органов опеки и попечительства городской администрации при нахождении семьи в социально опасном положении. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.
Накануне на одном из федеральных каналов вышел выпуск программы про мать пятерых детей из Нефтекамска. Сейчас она проживает с 14-летним сыном, ее 16-летняя дочь проживает в общежитии учебного заведения, а трое других детей - с их отцом в ХМАО.
В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, следователям предстоит исследовать жилищно-бытовые и социальные условия проживания детей, изучить личность матери, истребовать и проанализировать служебную документацию администрации района, проверить полноту принимаемых мер должностными лицами органов опеки и попечительства в отношении семьи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.