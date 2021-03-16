Следком Башкирии по сообщениям СМИ проводит проверку о непутевой матери пятерых детей

В Нефтекамске следователи проводят проверку по сообщению о бездействии должностных лиц органов опеки и попечительства городской администрации при нахождении семьи в социально опасном положении. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

Фото №1 - Следком Башкирии по сообщениям СМИ проводит проверку о непутевой матери пятерых детей

Накануне на одном из федеральных каналов вышел выпуск программы про мать пятерых детей из Нефтекамска. Сейчас она проживает с 14-летним сыном, ее 16-летняя дочь проживает в общежитии учебного заведения, а трое других детей - с их отцом в ХМАО.

Сообщается, что мать не занимается воспитанием и обеспечением всем необходимым своих детей, не работает, злоупотребляет спиртными напитками и наркотическими средствами, кроме того, у нее отсутствует постоянное место жительства, в связи с чем, ее 16-летняя дочь хочет лишить ее родительских прав в отношении ее и ее младшего брата. Однако, несмотря на неоднократные обращения в отдел опеки и попечительства администрации города Нефтекамска, до настоящего времени мать не лишена родительских прав и ее сын проживает с ней.

пресс-служба Следкома Башкирии

В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий, следователям предстоит исследовать жилищно-бытовые и социальные условия проживания детей, изучить личность матери, истребовать и проанализировать служебную документацию администрации района, проверить полноту принимаемых мер должностными лицами органов опеки и попечительства в отношении семьи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии