В Башкирии «гражданин СССР» отказывается оплачивать электроэнергию

В Башкортостане некоторые жители отказываются платить за электроэнергию, называя себя гражданами Советского Союза. Так, с курьезным случаем столкнулись энергетики Уфы, наведавшись к одному из них. У мужчины долг в почти 200 тысяч, однако ни судебные решения, ни даже уже произведенные отключения не помогли. И сегодня электромонтеры вновь наведались к советскому гражданину в присутствии сотрудников правопорядка и съемочной группы телеканала БСТ.

Сергея Коннова в лицо знают едва ли не все энергетики района. И к его выходкам уже давно привыкли. Мужчина не первый год отказывается платить за электричество. То и дело его отключают от сети, однако через какое-то время обнаруживается, что дом вновь подключен.

Электросчетчик уже насчитал за мужчиной долг почти в 200 тысяч рублей. Однако Сергей Коннов законность счетов не признает, ведь они составлены по нормам российского права, а он гражданин Советского Союза, и, как уверяет, за него уже все оплатило государство.

Наши деды воевали на фронтах ВОВ, каждый день проливали кровь. И мы, родившиеся на этой земле по праву, имеем право на все эти блага: на воду, электричество, свет. Чтобы выйти из гражданства СССР, нам надо было на 7 страницах писать, чтобы они нам дали гражданство РФ. Лицо, получившее паспорт, но не прошедшее процедуру выхода из гражданства, не является гражданином РФ. Сергей Коннов, должник

Мужчина ссылается на множественные юридические несоответствия, якобы допущенные при переходе с одного государства в другое. Все действия в свой адрес называет противоправными.

На сегодняшний день имеется два судебных приказа о неоплате. На сегодня мы производим контрольное отключение с составлением соответствующих актов самовольного подключения к сетям и безучетного потребления электроэнергии. Алексей Денисенко, начальник северного РЭС по УГЭС ООО «Башкирэнерго»

Год назад мужчина даже накинулся с дубинкой на электромонтеров. А потому теперь на каждом отключении за правопорядком следит полицейский.

Приезжаем только отключать. Включать не включаем, подключается уже сам потребитель, незаконно. Артур Гатауллин, мастер воздушных линий северного РЭС по УГЭС ООО «Башкирэнерго»