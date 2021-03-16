В Башкирии «гражданин СССР» отказывается оплачивать электроэнергию

В Башкортостане некоторые жители отказываются платить за электроэнергию, называя себя гражданами Советского Союза. Так, с курьезным случаем столкнулись энергетики Уфы, наведавшись к одному из них. У мужчины долг в почти 200 тысяч, однако ни судебные решения, ни даже уже произведенные отключения не помогли. И сегодня электромонтеры вновь наведались к советскому гражданину в присутствии сотрудников правопорядка и съемочной группы телеканала БСТ.
Сергея Коннова в лицо знают едва ли не все энергетики района. И к его выходкам уже давно привыкли. Мужчина не первый год отказывается платить за электричество. То и дело его отключают от сети, однако через какое-то время обнаруживается, что дом вновь подключен.
Электросчетчик уже насчитал за мужчиной долг почти в 200 тысяч рублей. Однако Сергей Коннов законность счетов не признает, ведь они составлены по нормам российского права, а он гражданин Советского Союза, и, как уверяет, за него уже все оплатило государство.
Мужчина ссылается на множественные юридические несоответствия, якобы допущенные при переходе с одного государства в другое. Все действия в свой адрес называет противоправными.
Год назад мужчина даже накинулся с дубинкой на электромонтеров. А потому теперь на каждом отключении за правопорядком следит полицейский.
На сегодняшний день задолженность населения республики перед электросетевиками составила 400 млн. Если в прошлом году из-за пандемии на отключение был наложен мораторий, то теперь все ограничения сняты. Энергетики напоминают, что неоплата квитанций в течение 2 месяцев для потребителя уже считается долгом. Независимо от того, гражданином какой страны он является.