В Уфе девушки обвинили отца-инвалида в изнасиловании

Неожиданный поворот в деле о безруком отце-инвалиде, который якобы надругался над своими дочерьми. Спустя почти год многодетная семья прерывает молчание. Как оказалось, дочери оговорили отца. По крайней мере, они сами это заявили в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ.

Кто бы мог поверить еще год назад, что эта с виду примерная многодетная семья окажется в центре скандала, да и еще с таким грязным сценарием. В мае прошлого года Рахиля Гарифуллина написала заявление на своего супруга, якобы он систематически насиловал их дочерей 20 и 15 лет. Правоохранители сработали четко, его задержали, а на следующий день мужчина был уже арестован.

«Мама, – говорит, – ты не в курсе, что папа меня изнасиловал? Ну в том плане, что меня начал трогать». Я говорю: «В каком смысле? Где? Когда? Чего?» Я не буду этого спускать с рук. Как я узнала, ни секунды не теряя, я пошла в полицию. Рахиля Гарифуллина, многодетная мама

Стоит отметить, обвиняемый – инвалид первой группы, у него нет одной руки. Семья большая, пятеро детей. Конфликт в семье начался, как только старшие дочери прошли «переходный возраст». Папа запрещал гулять с мальчиками, поднимал на них руку и закрывал в комнате на замок, даже несмотря на то, что одна из них была совершеннолетней. Сами признаются: хотели, чтоб отец с ними больше не жил. Желание исполнилось, но радости в жизни девочек не прибавилось.

– Сейчас-то, конечно, жалею, что вот так вот сделала. – Понимали, что его закроют? – Нет, мы с сестрой хотели, чтоб его просто напугали. Дочь Рашида Гарифуллина

Со слов Рахили, как только девочки признались, что оговорили папу, женщина взяла детей и пошла забирать заявление, но правоохранители ей объяснили, что за дачу ложных показаний ей, как и детям, грозят серьезные последствия.

Он мне сказал: «Если я узнаю, что ты вышла на СМИ, я заберу твоих детей, всех сдам в детдом». Рахиля Гарифуллина, многодетная мама

Почти за год, что Рашид находится в СИЗО, проводились экспертизы, которые, со слов адвоката обвиняемого, как раз опровергают надругательства над детьми. Была не одна проверка, но результат неизменный: травм ни физических, ни психологических эксперты не обнаружили.

Экспертизы и расхождения в показаниях потерпевших – доказательства его невиновности. Не проводили очную ставку, потому что они бы сразу стали говорить правду. Газинур Кагарманова, адвокат обвиняемого

Похожая история произошла в Уфе прошлым летом, тогда 11-летняя девочка оговорила своего отчима по той же статье. Хашим Кайнак провел в СИЗО 4 месяца, и только после огласки этой истории на телеканале БСТ мужчину отпустили домой после очередного заседания по продлению меры пресечения.

А вот дело Гарифуллина уже прошло стадию следствия, и сейчас судебные разбирательства уже на стадии прений. Прокурор запросил для обвиняемого 21 год лишения свободы.