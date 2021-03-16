В Уфе девушки обвинили отца-инвалида в изнасиловании

Неожиданный поворот в деле о безруком отце-инвалиде, который якобы надругался над своими дочерьми. Спустя почти год многодетная семья прерывает молчание. Как оказалось, дочери оговорили отца. По крайней мере, они сами это заявили в эксклюзивном интервью телеканалу БСТ.
Кто бы мог поверить еще год назад, что эта с виду примерная многодетная семья окажется в центре скандала, да и еще с таким грязным сценарием. В мае прошлого года Рахиля Гарифуллина написала заявление на своего супруга, якобы он систематически насиловал их дочерей 20 и 15 лет. Правоохранители сработали четко, его задержали, а на следующий день мужчина был уже арестован.
Стоит отметить, обвиняемый – инвалид первой группы, у него нет одной руки. Семья большая, пятеро детей. Конфликт в семье начался, как только старшие дочери прошли «переходный возраст». Папа запрещал гулять с мальчиками, поднимал на них руку и закрывал в комнате на замок, даже несмотря на то, что одна из них была совершеннолетней. Сами признаются: хотели, чтоб отец с ними больше не жил. Желание исполнилось, но радости в жизни девочек не прибавилось.
Со слов Рахили, как только девочки признались, что оговорили папу, женщина взяла детей и пошла забирать заявление, но правоохранители ей объяснили, что за дачу ложных показаний ей, как и детям, грозят серьезные последствия.
Почти за год, что Рашид находится в СИЗО, проводились экспертизы, которые, со слов адвоката обвиняемого, как раз опровергают надругательства над детьми. Была не одна проверка, но результат неизменный: травм ни физических, ни психологических эксперты не обнаружили.
Похожая история произошла в Уфе прошлым летом, тогда 11-летняя девочка оговорила своего отчима по той же статье. Хашим Кайнак провел в СИЗО 4 месяца, и только после огласки этой истории на телеканале БСТ мужчину отпустили домой после очередного заседания по продлению меры пресечения.
А вот дело Гарифуллина уже прошло стадию следствия, и сейчас судебные разбирательства уже на стадии прений. Прокурор запросил для обвиняемого 21 год лишения свободы.
Расследование в отношении Рашида Гарифуллина завершено. К концу подходят и судебные разбирательства. За то время, что Гарифуллин провел в СИЗО, здание суда успело сменить место локации, переехав с проспекта Октября на Гражданскую. Сегодня здесь должно было состояться последнее заседание, после чего судья должен был уйти в совещательную для вынесения приговора. Однако слушание перенесли на конец марта. Какой финал ждет обвиняемого и его семью? Узнаем совсем скоро, БСТ следит за развитием этой истории.