В Башкирии появился центр дневной занятости инвалидов

Первый центр дневной занятости инвалидов открылся в Башкортостане. Здесь подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья будут обучать новым навыкам и самостоятельной жизни. Республика перенимает опыт по созданию таких площадок у Европы, где они существуют уже несколько десятилетий.
Как обучать особенных детей, мастер по кулинарии Гульназ Мималетдинова знает не понаслышке: у ее дочери тоже инвалидность. Вымыть посуду, правильно держать нож и вилку, самостоятельно сходить в магазин за продуктами и приготовить вкусный обед – всему этому она ежедневно обучает воспитанников.
В центре дневной занятости «Ритм» обустроены и спальни, где как дома могут жить особенные воспитанники. Цель такая же – научить самостоятельности. Кроме того, это большая трудовая мастерская. Ребята занимаются гончарным делом, выпускают свечи. Девочки обучаются шитью: начинают с несложной выкройки полотенец. Планируют выпускать детскую одежду, в том числе на заказ, чтобы молодые люди с инвалидностью получали зарплату.
Ежедневно здесь смогут заниматься до 20 человек. Подобные центры дневной занятости инвалидов несколько десятилетий назад были созданы в Европе. Башкортостан перенимает этот опыт. Их развитие предусмотрено 310-м указом главы региона. Республика видит большие перспективы. По данным регионального управления Пенсионного фонда России на 2019 год, в целом по республике насчитывалось 74 тысячи трудоспособных инвалидов, из них работающих – 16,5 тысячи, то есть всего 22%.
В ближайшие годы в Башкортостане откроют 30 таких центров дневной занятости для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Три из них появятся в Уфе, остальные будут рассредоточены по республике. Преимущество неоспоримо: получить предложение на открытом рынке труда сложно, а такие площадки сохраняют все достижения реабилитации и дают возможность жить с пользой и для себя, и для других.