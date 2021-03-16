В Башкирии появился центр дневной занятости инвалидов

Первый центр дневной занятости инвалидов открылся в Башкортостане. Здесь подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья будут обучать новым навыкам и самостоятельной жизни. Республика перенимает опыт по созданию таких площадок у Европы, где они существуют уже несколько десятилетий.

Как обучать особенных детей, мастер по кулинарии Гульназ Мималетдинова знает не понаслышке: у ее дочери тоже инвалидность. Вымыть посуду, правильно держать нож и вилку, самостоятельно сходить в магазин за продуктами и приготовить вкусный обед – всему этому она ежедневно обучает воспитанников.

Есть подростки, которые не разговаривают, с помощью таких карточек мы с ними общаемся. Это называется пиктограммы. Например: готовить завтрак – что нужно – бутерброд – что для этого нужно – хлеб – что еще – колбаса. Гульназ Гималетдинова, мастер по кулинарии

В центре дневной занятости «Ритм» обустроены и спальни, где как дома могут жить особенные воспитанники. Цель такая же – научить самостоятельности. Кроме того, это большая трудовая мастерская. Ребята занимаются гончарным делом, выпускают свечи. Девочки обучаются шитью: начинают с несложной выкройки полотенец. Планируют выпускать детскую одежду, в том числе на заказ, чтобы молодые люди с инвалидностью получали зарплату.

Этот проект просто необходим, потому что действительно очень много детей 18+, закончив школу, остаются, к сожалению, дома, в стенах с родителями и не имеют возможности самореализации. Такой ребенок как бы вычеркнут – так нельзя, конечно, говорить – из жизни, но находясь в нашем центре, они понимают, что они нужны, что они могут производить необходимые вещи. Наталья Кашляева, мастер швейного производства

Ежедневно здесь смогут заниматься до 20 человек. Подобные центры дневной занятости инвалидов несколько десятилетий назад были созданы в Европе. Башкортостан перенимает этот опыт. Их развитие предусмотрено 310-м указом главы региона. Республика видит большие перспективы. По данным регионального управления Пенсионного фонда России на 2019 год, в целом по республике насчитывалось 74 тысячи трудоспособных инвалидов, из них работающих – 16,5 тысячи, то есть всего 22%.

Выигрывают все: выигрывает семья, сам инвалид, который, получая навыки определенные, может нормально жить, выигрывают его родители, потому что они не вечные. И выигрывает государство, потому что в итоге все довольны и у всех хорошее настроение. Ленара Иванова, министр семьи, труда, социальной защиты населения Республики Башкортостан

Удивила такая домашняя уютная обстановка. Действительно радужные лица, которые с любовью и душой занимаются своим делом и пытаются помочь нашим особенным детям, особенным девушкам, юношам, чтобы они были, как все остальные. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан