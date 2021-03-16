В Башкирии появился центр дневной занятости инвалидов

Первый центр дневной занятости инвалидов открылся в Башкортостане. Здесь подростков и взрослых с ограниченными возможностями здоровья будут обучать новым навыкам и самостоятельной жизни. Республика перенимает опыт по созданию таких площадок у Европы, где они существуют уже несколько десятилетий.

Как обучать особенных детей, мастер по кулинарии Гульназ Мималетдинова знает не понаслышке: у ее дочери тоже инвалидность. Вымыть посуду, правильно держать нож и вилку, самостоятельно сходить в магазин за продуктами и приготовить вкусный обед – всему этому она ежедневно обучает воспитанников. 

Есть подростки, которые не разговаривают, с помощью таких карточек мы с ними общаемся. Это называется пиктограммы. Например: готовить завтрак – что нужно – бутерброд – что для этого нужно – хлеб – что еще – колбаса.

Гульназ Гималетдинова, мастер по кулинарии
Фото №1 - В Башкирии появился центр дневной занятости инвалидов

В центре дневной занятости «Ритм» обустроены и спальни, где как дома могут жить особенные воспитанники. Цель такая же – научить самостоятельности. Кроме того, это большая трудовая мастерская. Ребята занимаются гончарным делом, выпускают свечи. Девочки обучаются шитью: начинают с несложной выкройки полотенец. Планируют выпускать детскую одежду, в том числе на заказ, чтобы молодые люди с инвалидностью получали зарплату.  

Этот проект просто необходим, потому что действительно очень много детей 18+, закончив школу, остаются, к сожалению, дома, в стенах с родителями и не имеют возможности самореализации. Такой ребенок как бы вычеркнут – так нельзя, конечно, говорить – из жизни, но находясь в нашем центре, они понимают, что они нужны, что они могут производить необходимые вещи.

Наталья Кашляева, мастер швейного производства
Фото №2 - В Башкирии появился центр дневной занятости инвалидов
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Ежедневно здесь смогут заниматься до 20 человек. Подобные центры дневной занятости инвалидов несколько десятилетий назад были созданы в Европе. Башкортостан перенимает этот опыт. Их развитие предусмотрено 310-м указом главы региона. Республика видит большие перспективы. По данным регионального управления Пенсионного фонда России на 2019 год, в целом по республике насчитывалось 74 тысячи трудоспособных инвалидов, из них работающих – 16,5 тысячи, то есть всего 22%.

Выигрывают все: выигрывает семья, сам инвалид, который, получая навыки определенные, может нормально жить, выигрывают его родители, потому что они не вечные. И выигрывает государство, потому что в итоге все довольны и у всех хорошее настроение. 

Ленара Иванова, министр семьи, труда, социальной защиты населения Республики Башкортостан

Удивила такая домашняя уютная обстановка. Действительно радужные лица, которые с любовью и душой занимаются своим делом и пытаются помочь нашим особенным детям, особенным девушкам, юношам, чтобы они были, как все остальные. 

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан 

В ближайшие годы в Башкортостане откроют 30 таких центров дневной занятости для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Три из них появятся в Уфе, остальные будут рассредоточены по республике. Преимущество неоспоримо: получить предложение на открытом рынке труда сложно, а такие площадки сохраняют все достижения реабилитации и дают возможность жить с пользой и для себя, и для других.

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