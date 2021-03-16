Житель Уфы запустил зоотакси, чтобы прокормить животных в приюте

Платное зоотакси ради спасения животных. Уфимец занимается извозом четвероногих и не только – среди его пассажиров бывают и пауки, и рептилии. Ценник низкий, берет ровно столько, говорит Дмитрий Стрельников, чтобы можно было прокормить постояльцев своего приюта. А их у него около 60.
С виду Дэймон – обычный пёс. И заглядывая в его грустные глаза, сложно поверить, что они тебя не видят. Несмотря на то, что ему всего около двух лет, он уже полностью ослеп. Скорее всего, от сотрясения, говорят волонтёры. Дэймона они нашли в пункте временного содержания.
Дэймон сильно истощен, ему еще придется набирать вес. Инга забрала себе пса на время. Но помимо него, у женщины есть другие питомцы. Так что слепыша пришлось забрать себе Дмитрию. За четвероногим в одном лице приехал и новый хозяин и зоотаксист. Ради него он сделал исключение. Обычно к себе в приют мужчина не берет собак и кошек. Чаще всего к нему попадают редкие животные: белки, ёжики и даже птицы.
Но спустя время Дэймон социализируется, говорит Дмитрий. Постепенно нос и уши заменят глаза. Сейчас он как маленький ребенок. Боится и полностью зависит от хозяина. У Инги живет еще один постоялец, которого спас Дмитрий. Сейчас ему ищут хозяина и помогают вновь поверить людям. Пару недель назад он мелькал во многих соцсетях. Избитого четвероного в крови нашли возле ж/д путей. Он пролежал так несколько часов, пока Дмитрий не отыскал его и не отвёз его к волонтерам.
Довезти до зоогостиницы, ветклиники и даже можно без хозяина. Как в случае с Дантесом. Это счастливая встреча, к сожалению, не с хозяйкой. Оксана куратор. Помогает Дантесу в лечении. Сейчас он находится на временной передержке.
Любого из четвероногих героев нашего сюжета можно забрать себе домой. Нужно лишь связаться с Дмитрием по телефону: 8-917-455-17-77. Дэймон, кстати, прекрасно уживается с кошками. С одной он успел подружиться у Инги. И дружба стала такой крепкой, что та всё никак не хотела его отпускать, несколько раз пытаясь пробраться в машину. И выражение «как кошка с собакой» сразу теряет свой смысл.