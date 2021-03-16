Волейболисты «Урала» готовятся к плей-офф

Башкирская команда начнет свое выступление в играх на вылет уже в эту субботу в Новосибирске, где проведет первый матч с местным «Локомотивом». Об этом говорили на пресс-конференции в столице республики.

Также обсудили итоги регулярного этапа, по итогам которого команда заняла седьмое место. Это, казалось бы, недостижимый в начале сезона результат, но уральцы справились. Правда, были и неожиданные решения. К примеру, расстаться с одним из лучших игроков, польским легионером Мачеем Музаем. Однако это уже прошлое. Сейчас главное – плей-офф.