В ГИБДД Башкирии объяснили причину очередей на регистрацию

В связи с санитарными нормами в период пандемии коронавируса в зале одновременно могут находиться не более 80 человек, поэтому многим ждать приходится у входа. Самая большая загруженность отмечается во вторник и в субботу с 9:00 до 11:00, а также в отрезке с 13:00 до 16:00. Это стоит учесть при планировании своего визита. Добавим, что подать заявления на регистрацию и сдачу экзамена можно не выходя из дома. К тому же, с существенной скидкой.