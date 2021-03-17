В ГИБДД Башкирии объяснили причину очередей на регистрацию

В ГИБДД республики пояснили причину очередей и призвали пользоваться порталом «Госуслуги» для подачи заявлений. Речь о регистрационно-экзаменационном подразделении.

В связи с санитарными нормами в период пандемии коронавируса в зале одновременно могут находиться не более 80 человек, поэтому многим ждать приходится у входа. Самая большая загруженность отмечается во вторник и в субботу с 9:00 до 11:00, а также в отрезке с 13:00 до 16:00. Это стоит учесть при планировании своего визита. Добавим, что подать заявления  на регистрацию и сдачу экзамена можно не выходя из дома. К тому же, с существенной скидкой.

Также следует отметить, что при подаче заявлений через «Госуслуги» можно осуществить онлайн-оплату госпошлины. Через «Госуслуги» возможны любые регистрационные услуги.

Сергей Ломов, начальник МРЭО ГИБДД МВД по Республике Башкортостан
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