На скорость соревновались дворники Кировского района. В Уфе прошел конкурс на лучшую очистку дворов от снега. Участие приняли восемь команд местных управляющих организаций, в каждой из них по пять человек. Всем предоставили необходимую технику.
Оценивалось, прежде всего, качество уборки снега, очистки тротуаров и прилегающей территории. Соревнования длились два часа. Конкурс проходил по улицам Рабкоров и Мубарякова. Дворы выбирали путем жеребьёвки.
Самый чистый двор по итогам соревнования определят жители района. Награждение команд-победителей состоится 21 марта на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника жилищно-коммунального хозяйства.