В Уфе прошел конкурс на лучшую очистку дворов от снега

На скорость соревновались дворники Кировского района. В Уфе прошел конкурс на лучшую очистку дворов от снега. Участие приняли восемь команд местных управляющих организаций, в каждой из них по пять человек. Всем предоставили необходимую технику.

Оценивалось, прежде всего, качество уборки снега, очистки тротуаров и прилегающей территории. Соревнования длились два часа. Конкурс проходил по улицам Рабкоров и Мубарякова. Дворы выбирали путем жеребьёвки.

Этот конкурс  покажет, насколько дворники сплоченные и трудолюбивые. В основном работают сельские мужчины и женщины, на снегопады выходят 100-процентно.

Валерий Денисов, дворник

Самый чистый двор по итогам соревнования определят жители района. Награждение команд-победителей состоится 21 марта на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника жилищно-коммунального хозяйства. 

Фото №1 - В Уфе прошел конкурс на лучшую очистку дворов от снега

Одинаковые дворы, бригады, эвакуаторы. Жителям нравится, такой праздник устроили. Для весны здесь можно не заходить для уборки территории.

Айнур Файзуллин, заместитель руководителя Управления ЖКХ по Кировскому району г. Уфы
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