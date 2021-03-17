В Башкирии годовалый малыш и две женщины пострадали в ДТП

В отношении должностного лица, отвечающего за данную дорогу, возбуждено административное расследование в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ