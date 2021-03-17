В Башкирии годовалый малыш и две женщины пострадали в ДТП

Накануне, 16 марта, в Янаульском районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на трассе Нефтекамск-Янаул.

Фото №1 - В Башкирии годовалый малыш и две женщины пострадали в ДТП

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ, на автодороге столкнулись «Хёндай Солярис» и КамАЗ. Машины врезались лоб в лоб.

Срочная помощь врачей понадобилась 42-летней водительнице иномарки, 29-летней пассажирке и её годовалой дочке. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Предварительной причиной страшной аварии назвали неудовлетворительное состояние дорог. На трассе зафиксирована гололедица.

В отношении должностного лица, отвечающего за данную дорогу, возбуждено административное расследование в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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