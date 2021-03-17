В Башкирии годовалый малыш и две женщины пострадали в ДТП

Накануне, 16 марта, в Янаульском районе произошла серьёзная авария. Инцидент зафиксирован на трассе Нефтекамск-Янаул.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ, на автодороге столкнулись «Хёндай Солярис» и КамАЗ. Машины врезались лоб в лоб.
Срочная помощь врачей понадобилась 42-летней водительнице иномарки, 29-летней пассажирке и её годовалой дочке. Пострадавших экстренно госпитализировали.
Предварительной причиной страшной аварии назвали неудовлетворительное состояние дорог. На трассе зафиксирована гололедица.
Фото: ГИБДД РБ.