В Уфе вор-рецидивист похитил собаку

В полицию города Уфы обратилась семейная пара. Уфимцы заявили, что их собаку похитили. Подробности инцидента сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Как рассказали возлюбленные, они решили посетить торговый центр «Семья». Но вход с питомцами в помещение запрещён, тогда уфимцы привязали своего бигля по кличке Луна у входа. В магазине супруги были не больше десяти минут, но за это время неизвестный успел похитить их любимого пса.

Тогда супруги обратились в полицию, и начались розыскные мероприятия. Фотографии Луны правоохранители обнаружили на сайте бесплатных объявлений. Некто пытался продать собаку, очень похожую на Луну.

Полицейские вышли на след продавца и, оказалось, что именно он похитил Луну. Выяснилось, что мужчина вор-рецидивист – он уже 9 раз был судим за подобные преступления. Уфимец утверждал, что купил бигля у незнакомой женщины на улице. Однако хозяева сразу узнали любимого питомца.

К слову, похитителя они простили и забрали заявление из отделения.