Мэр Уфы попросил у жителей города помощи

Сергей Греков, мэр Уфы, обратился к жителям города на личной странице в социальной сети. Он попросил у уфмцев помощи.
Мэр города просит оставлять больше заявок на интерактивной карте ямочного ремонта. По словам Сергея Грекова, уфимцам, как никому другому, известно, где требуется срочное вмешательство ремонтных работ.
Сообщения о ямах на дорогах можно оставить на сайте.
Также мэр Уфы рассказал, как город готовится к весеннему половодью. С потенциально опасных территорий уже было вывезено 27 тысяч кубометров снега. Также по городу началась очистка ливневок.
Фото: ufacity.info/doroga