Мэр Уфы попросил у жителей города помощи

Сергей Греков, мэр Уфы, обратился к жителям города на личной странице в социальной сети. Он попросил у уфмцев помощи.

Мэр города просит оставлять больше заявок на интерактивной карте ямочного ремонта. По словам Сергея Грекова, уфимцам, как никому другому, известно, где требуется срочное вмешательство ремонтных работ.

Объёмы уже запланированы солидные. И просим помощи горожан — вам виднее, куда идти в первую очередь. Сергей Греков, мэр Уфы

Сообщения о ямах на дорогах можно оставить на сайте.