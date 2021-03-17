Жителя Башкирии оштрафовали на 135 тысяч рублей за смерть рабочего

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая на стройке в Октябрьском. В строящемся торговом центре с высоты сорвался 56-летний рабочий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошёл ещё 28 декабря 2020 года. Двое рабочих занимались уборкой в строящемся здании. Один из них выносил строительный мусор и подметал полы на втором этаже, а другой мыл окна на «лесах». Когда второй строитель решил навестить товарища, он обнаружил лишь бездыханное лежащее внизу тело.

Мужчина упал с лестничного марша второго этажа с высоты около 3,9 метров. Несчастный получил травму головного мозга, а также черепных нервов на уровне шеи.

Судмедэкспертиза выявила крови погибшего следы алкоголя в количестве 1,81 промилле. Также было доказано, что на лестничном марше отсутствовали перила и временные ограждения. Всё это послужило причиной несчастного случая.