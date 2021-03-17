«Башкиравтодор» модернизировал производство в одном из филиалов

К строительному сезону идет подготовка в Чишминском ДРСУ. Один из филиалов «Башкиравтодора» модернизировал производство. С установкой новых фильтров, выбросы в атмосферу стали меньше. Как только позволят погодные условия, начнутся работы по обновлению дорожного полотна.
Приготовление начинается как и положено на плите. Материалы сушат, смешивают и отправляют под 16- тонный пресс. Образцов асфальтобетонной смеси для исследования нужно как минимум 15 штук, потому как показателей качества будущего дорожного полотна примерно столько же.
Чишминское ДРСУ – один из филиалов «Башкиравтодор». Перед началом сезона в этом году на заводе провели модернизацию. Она была необходима, заявил руководитель. Установили новые фильтры – выбросы в атмосферу теперь минимизированы. Это важно, потому что управление находится в черте села. На территории предприятия есть лаборатория, здание администрации, а также железнодорожная остановка для доставки материалов. Техника хранится в теплых боксах, но всегда готова выйти в рейс.
Щебень доставляют с карьеров в Мурсалимкино и Абзаково. За сезон с апреля по октябрь выпускается до 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. К 1 апреля 26 заводов «Башкиравтодор» откроют сезон по ремонту и строительству дорог.
Также в этом году Чишминское ДРСУ начнет ремонт центральной улицы Ленины в селе Чишмы по программе «Безопасные и качественные дороги». Обновится четырехкилометровый участок дороги М5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки.