«Башкиравтодор» модернизировал производство в одном из филиалов

К строительному сезону идет подготовка в Чишминском ДРСУ. Один из филиалов «Башкиравтодора» модернизировал производство. С установкой новых фильтров, выбросы в атмосферу стали меньше. Как только позволят погодные условия, начнутся работы по обновлению дорожного полотна.

Приготовление начинается как и положено на плите. Материалы сушат, смешивают и отправляют под 16- тонный пресс. Образцов асфальтобетонной смеси для исследования нужно как минимум 15 штук, потому как показателей качества будущего дорожного полотна примерно столько же.

Самое главное со входного контроля, чтобы материалы прошли испытания. Водостойкость, водонасыщение, сдвигоустойчивость, трещиноустойчивость. Все эти показатели для асфальта важны Флида Хафизова, техник-лаборант Чишминского ДРСУ

Чишминское ДРСУ – один из филиалов «Башкиравтодор». Перед началом сезона в этом году на заводе провели модернизацию. Она была необходима, заявил руководитель. Установили новые фильтры – выбросы в атмосферу теперь минимизированы. Это важно, потому что управление находится в черте села. На территории предприятия есть лаборатория, здание администрации, а также железнодорожная остановка для доставки материалов. Техника хранится в теплых боксах, но всегда готова выйти в рейс.

Несмотря на то, что февраль и март были снежными, у нас задержек по дорогам не было. Ко всем населенным пунктам мы вовремя расчищали дорогу. Халил Бикмеев, начальник Чишминского ДРСУ

Щебень доставляют с карьеров в Мурсалимкино и Абзаково. За сезон с апреля по октябрь выпускается до 40 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. К 1 апреля 26 заводов «Башкиравтодор» откроют сезон по ремонту и строительству дорог.

Сезон 2021 будет очень насыщенным. У нас есть объекты переходящие, отторгованные в Уфе. От Энтузиастов до Салавата Юлаева, от Трамплина до Сагит Агиша. Юнир Карачурин, главный инженер Чишминского ДРСУ