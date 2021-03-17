В Уфе 13 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В Уфе зафиксирована очередная коммунальная авария. По улице Российской произошла утечка из земли.
Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, около 13 многоквартирных домов и несколько социальных объектов остались без воды. Отключение водоснабжения произошло сегодня утром.
Воды нет в домах №11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 (9-13 эт.) по улице Российская; №4, 4/1, 8 (9-12 эт.) по улице Д. Юлтыя; №18, 20, 22/2 (9 эт.) по улице Ш. Руставели.
Также воды нет в школе №69, детском саду №9 и в четырёх административных зданиях.