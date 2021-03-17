В Уфе 13 домов остались без воды из-за коммунальной аварии

В Уфе зафиксирована очередная коммунальная авария. По улице Российской произошла утечка из земли.

Как сообщает пресс-служба администрации Уфы, около 13 многоквартирных домов и несколько социальных объектов остались без воды. Отключение водоснабжения произошло сегодня утром.