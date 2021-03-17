В Уфе открылась выставка художника Рафаиля Бураканова

Авангардизм и реализм одной кистью. В музее имени Тюлькина в Уфе открылась выставка работ художника Рафаиля Бураканова.
На его картинах – уже канувшие в историю дома старой Уфы. «Утро на Агидели», «Путешествие по реке Мелеузовке» – это родина мастера. По словам художника, в основе всех работ – человек и его восприятие окружающего мира. Попытка соединить мгновение и вечность.
В экспозиции – импрессионизм, кубизм, футуризм. Представлены разные стили и жанры, потому как выставка собрана из всего почти сорокалетнего периода творчества Бураканова. Другие работы художника представлены в музее имени Нестерова в Уфе, также хранятся в частных коллекциях в Германии, США и Финляндии.