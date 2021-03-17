В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи и женщин с детьми, в том числе и для тех, кто находится в декретном отпуске. Некоторые уже получили запись в трудовую книжку, а кто-то еще в поисках.
Молодая и перспективная студентка БГАУ Анастасия Беляева сразу после защиты диплома пошла искать место, где ее мечта сбудется, и она станет ветеринаром. Поиски шли несколько месяцев. Безуспешно. Пока девушка не попала на ярмарку вакансий для молодежи. Благодаря службе занятости теперь она работает ассистентом ветеринарного врача.
Ярмарку вакансий организует мэрия Уфы каждый год. Занятость здесь могут найти не только молодые специалисты, но и женщины, у которых есть маленькие дети.
Всего здесь представлен 31 работодатель. Соискателям предлагаются следующие вакансии: бухгалтер, воспитатель, кондуктор, консультант, медсестра, офис-менеджер, переводчик и другие.
На ярмарке консультируют, проводят мастер-классы и продолжают следить за теми, кто нашел свое рабочее место. В Уфе они проходят регулярно и в разных форматах. Узнать о наличии вакансий, пройти собеседование можно каждый четверг с 10:00 до 12:00.