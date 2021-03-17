В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи и женщин с детьми

В Уфе прошла ярмарка вакансий для молодежи и женщин с детьми, в том числе и для тех, кто находится в декретном отпуске. Некоторые уже получили запись в трудовую книжку, а кто-то еще в поисках.

Молодая и перспективная студентка БГАУ Анастасия Беляева сразу после защиты диплома пошла искать место, где ее мечта сбудется, и она станет ветеринаром. Поиски шли несколько месяцев. Безуспешно. Пока девушка не попала на ярмарку вакансий для молодежи. Благодаря службе занятости теперь она работает ассистентом ветеринарного врача.

Устроили через службу занятости, была стажером около двух месяцев. Анастасия Беляева, ассистент ветеринарного врача

Ярмарку вакансий организует мэрия Уфы каждый год. Занятость здесь могут найти не только молодые специалисты, но и женщины, у которых есть маленькие дети.

Ярмарки в период пандемии проводили в онлайн, сегодня возвращаемся к очному формату. Конечно же, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Ридан Ахьямов, директор центра занятости населения г. Уфы

Всего здесь представлен 31 работодатель. Соискателям предлагаются следующие вакансии: бухгалтер, воспитатель, кондуктор, консультант, медсестра, офис-менеджер, переводчик и другие.

Нам нужны юристы, менеджеры по продажам, офис-менеджеры, промоутеры. У нас растет штат, все работает. Сергей Горячев, представитель риэлторской компании