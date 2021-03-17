В Уфе осудили жестоких убийц топ-менеджера

17 марта Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор по скандальному делу об убийстве топ-менеджера ПАО «ОДК-УМПО». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие выяснило, что в мае 2018 года коммерческий директор предприятия решил убить своего заместителя. Он предположил, что у подчиненного есть компромат, который тот намерен передать в правоохранительные органы.

Замыслив убийство, коммерческий директор обратился к 35-летнему знакомому, которому предложил совершить убийство за 10 млн рублей. Также киллеры решили похитить документы и мобильный телефон топ-менеджера. Для свершения преступления мужчина привлёк троих знакомых.

20 июля убийцы подкараулили топ-менеджера на подземной парковке по улице Карла Маркса. Его серьёзно избили, засунули в багажник авто, украли 150 тысяч рублей, телефон и документы. По пути киллеры задушили несчастного, а потом спрятали тело в районе Сафроновского переезда, забросав травой и палками.