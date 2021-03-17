В Башкирии три человека стали жертвами COVID-19 за сутки

В Башкирии продолжает расти число смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Согласно им, показатель смертности вырос за сутки на три случая. За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 322 пациента.

В течение месяца также наблюдается снижение числа обнаруженных фактов инфицирования. Так, за прошедшие 24 часа диагноз «новая коронавирусная инфекция» услышали 118 человек, за все время - 30 797.