В России выявили менее 9 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За последний сутки было зарегистрировано менее 9 тысяч новых заражённых COVID-19.
По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 4 418 436 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 8998 пациентов. При этом одновременно болеют 300 097 человек.
С выздоровлением за сутки выписали 10 755 человек, а за всё время – 4 024 975. Смертью закончилось ещё 427 случаев заболевания (за всё время – 93 364).