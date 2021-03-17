В России выявили менее 9 тысяч новых зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. За последний сутки было зарегистрировано менее 9 тысяч новых заражённых COVID-19.

По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 4 418 436 человек с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 8998 пациентов. При этом одновременно болеют 300 097 человек.