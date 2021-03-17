В центре Уфы неизвестный пытался зарезать человека

Жители Уфы стали невольными свидетелями жуткого происшествия. Сегодня, 17 марта, утром неизвестный мужчина напал с ножом на человека прямо на улице.

О произошедшем очевидцы рассказали в социальных сетях. Прямо на дороге по улице Пушкина неизвестный уфимец напал на мужчину. Он с особой жестокостью несколько раз ударил несчастного ножом. Причина конфликта неизвестна.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Подробности инцидента предстоит установить. Также предстоит выяснить, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.

В пресс-службе МВД по РБ на запрос редакции bash.news сообщили, что происшествие действительно имело место быть. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства драки.

Сообщение зарегистрировано в Управлении МВД России по городу Уфе. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудниками полиции совместно с представителями СУ СК РФ по РБ устанавливаются обстоятельства нападения и конфликта.