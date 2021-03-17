Глава одного из районов Башкирии объявил об отставке

Глава Иглинского района Николай Самойленко принял решение покинуть пост. Об этом стало известно сегодня, 17 марта, на заседании Совета района.

Как сообщил Николай Самойленко информационному агентству «Башинформ», сложить полномочия чиновник решил по личным причинам. Депутаты Иглинского района проголосовали за поддержку решения главы.

Временно исполнять обязанности руководителя Иглинского района будет Гюзель Насырова – первый заместитель главы. 9 апреля по результатам конкурса будет выбран новый глава района.