В Башкирии горе-грабители занимались похищением коров

Ночью на трассе Дюртюли-Кушулево сотрудники ГИБДД остановили две подозрительные машины «Нива» с прицепом. Оказалось, мужчины перевозили корову, которая была краденной.

Как выяснило следствие, мужчины 23, 24, 31 лет тайно пробрались в хозяйство к местному фермеру. Они выкрали корову с намерением продать после. Однако фермер вскоре заметил пропажу скота.

Четверо преступников уже не первый раз занимаются похищением коров – им уже удавалось украсть рогатую, разделать её и продать. Но вот повторить успешное похищение им не удалось. Подозреваемые задержаны по горячим следам. Было возбуждено уголовное дело.