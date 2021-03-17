Молодежка «Уфы» проводит решающий матч первого этапа чемпионата России

В эти минуты молодежка «Уфы» на стадионе «Нефтяник» проводит решающий матч первого этапа чемпионата России. Команде Альберта Лукманова нужно побеждать соперников из Академии им. Коноплева для того, чтобы попасть в пятерку сильнейших своей группы.

Уже прошел первый тайм, который не стал удачным для нашей команды.Уже на шестой минуте встречи Магомедэмин Рабаданов получил красную карточку, а на 19-й произошел первый гол. Соперники открыли счет.