Молодежка «Уфы» проводит решающий матч первого этапа чемпионата России

В эти минуты молодежка «Уфы» на стадионе «Нефтяник» проводит решающий матч первого этапа чемпионата России. Команде Альберта Лукманова нужно побеждать соперников из Академии им. Коноплева для того, чтобы попасть в пятерку сильнейших своей группы.
Уже прошел первый тайм, который не стал удачным для нашей команды.Уже на шестой минуте встречи Магомедэмин Рабаданов получил красную карточку, а на 19-й произошел первый гол. Соперники открыли счет.
Напомним, завтра на поле выйдет уже основной состав. «Уфа» сразится с московским «Локомотивом». Начало встречи в 19:00.