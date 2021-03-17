В Башкирии пенсионер попался на новый вид мошенничества
В полицию Стерлитамака обратился 70-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что стал жертвой мошенников и потерял более 8 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, наивному горожанину в социальных сетях пришло сообщение о победе в розыгрыше от банка – мужчина якобы выиграл 2,5 тысячи рублей. Отправитель сообщения отметил, что пенсионеру нужно перевести некоторую сумму с карты, чтобы потом ему вернулись деньги уже с выигрышем.
Желая получить приз, пенсионер с готовностью предоставил данные карты, после чего заметил списание средств. Когда он вновь зашёл на личную страницу отправителя сообщения, она была заблокирована. Только тогда горожанин понял, что попался на удочку мошенников.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба МВД предупреждает, если вам пришло сообщение о выигрыше мобильного телефона, автомобиля или другого имущества, насторожитесь, - это могут быть мошенники! Схема обмана простая: на интернет-сайте объявляется конкурс, розыгрыш, лотерея с соблазнительными призами (мобильный телефон, планшет, ноутбук, игровая приставка, наушники, фотоаппарат). Люди делают репосты или пишут мошенникам, что хотят участвовать. Им всем отвечают, что они победили, приз готовы выслать, надо только оплатить доставку, страховку или что-нибудь еще. После оплаты страницу жертвы блокируют, чтобы не надоедала вопросами, когда же она получит приз. Часто мошенники даже не проводят «конкурсы», а просто рассылают сообщения людям, что «я выбрал вас победителем» или «система выбрала вас победителем». Есть несколько способов отличить мошенников: во-первых, на самом деле дорогостоящие мобильные телефоны могут себе позволить разыграть только очень крупные компании; во-вторых, чаще всего конкурсы, предлагающие доставку приза - мошенники. Не попадайтесь на уловки аферистов, когда вам присылают сообщение о выигрыше и предлагают оплатить доставку. Обычно после перевода денежных средств, связь с аферистами пропадает.