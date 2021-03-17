В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике Olympico Cup

Более 500 номеров отсмотрели судьи на соревнованиях в Уфе. В столице республики прошел турнир по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Третий раз город становится центром такого крупного мероприятия в этом виде спорта.

В гости приехали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и не только. Юные гимнастки выходили на ковер с групповыми и индивидуальными упражнениями. Многие подготовили новую программу специально для этого турнира.

Помогали готовиться к выходу на ковер не только тренеры и мамы, но и папы. Так, игрок уфимского «Салавата» Владимир Жарков на ходу учился искусству макияжа. Оказалось, нападающий юлаевцев умеет не только забивать голы, но и гримировать, ведь на ковре судьи оценивают не только сложность упражнений, но и артистизм исполнителя и даже внешний вид. На турнире в Уфе особенно много медалей заработали хозяева соревнований, а также представители Москвы и Ростова-на-Дону.