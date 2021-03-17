В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике Olympico Cup

Более 500 номеров отсмотрели судьи на соревнованиях в Уфе. В столице республики прошел турнир по художественной гимнастике Olympico Cup на призы олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой. Третий раз город становится центром такого крупного мероприятия в этом виде спорта.

В гости приехали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и не только. Юные гимнастки выходили на ковер с групповыми и индивидуальными упражнениями. Многие подготовили новую программу специально для этого турнира.

 Были тренировки почти каждый день, занималась упорно. Благодаря моему труду и главному хореографу я сегодня готова выступить.

Мирослава Башкирцева, участница соревнований
Фото №1 - В Уфе прошел турнир по художественной гимнастике Olympico Cup

Помогали готовиться к выходу на ковер не только тренеры и мамы, но и папы. Так, игрок уфимского «Салавата» Владимир Жарков на ходу учился искусству  макияжа. Оказалось, нападающий юлаевцев умеет не только забивать голы, но и гримировать, ведь на ковре судьи оценивают не только сложность упражнений, но и артистизм исполнителя и даже внешний вид. На турнире в Уфе особенно много медалей заработали хозяева соревнований, а также представители Москвы и Ростова-на-Дону.

Мы не всех смогли принять. Люди соскучились по соревнованиям, турнир на высоком уровне организован. Деткам стараемся подарить всем подарки, поэтому народу много собирается ежегодно.

Аделя Сабитова, директор Центра гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой
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