В Башкирии семьи с детьми смогут получить повышенные выплаты
100 тысяч семей с детьми от 3 до 7 лет в Башкирии получат повышенные выплаты по решению Президента России. О процедуре получения выплат сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров на личной странице в социальной сети.
Повышенные выплаты семьи смогут получить уже с 1 апреля. Старт приёма документов запланирован на этот же день. Подать заявления можно через портал Госуслуги, в отделениях МФЦ и в филиалах ГКУ РЦСПН (по предварительной записи).
Радий Хабиров озвучил условия повышения денежных выплат.
50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка примут за базовый размер пособия (5 038, 5 руб.), оно будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если после выплаты базового пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, то выплата увеличится до 75 процентов (7 557,75 руб.). Если достичь регионального прожиточного минимума не удалось и после этого, выплату доведут до 100 процентов (10 077 руб.). Важно: родители должны подтвердить, что они трудоустроены, либо представить уважительную причину, по которой работать они не могли (например, по болезни, были в декрете и пр.). При этом одним из условий будет оценка движимого и недвижимого имущества.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Консультацию по всем мерам социальной поддержки можно получить по многоканальному телефону 8 (347) 200-80-80 (ежедневно с 8.30 до 17.30, выходные – суббота и воскресенье).