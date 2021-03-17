В Башкирии семьи с детьми смогут получить повышенные выплаты

50 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка примут за базовый размер пособия (5 038, 5 руб.), оно будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Если после выплаты базового пособия среднедушевой доход семьи останется меньше регионального прожиточного минимума, то выплата увеличится до 75 процентов (7 557,75 руб.). Если достичь регионального прожиточного минимума не удалось и после этого, выплату доведут до 100 процентов (10 077 руб.). Важно: родители должны подтвердить, что они трудоустроены, либо представить уважительную причину, по которой работать они не могли (например, по болезни, были в декрете и пр.). При этом одним из условий будет оценка движимого и недвижимого имущества.

Радий Хабиров, Глава Башкирии