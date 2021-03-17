В Уфе из трёх магазинов изъяли пиво

Обращаем внимание, что при возникновении сомнений в качестве и происхождении алкогольной продукции, согласно статье 7 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», граждане имеют право требовать у продавца сертификаты соответствия и сопроводительные документы на приобретаемую алкогольную продукцию. О фактах непредоставления документов вы можете сообщить в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по телефону: 8(347)229-90-99. Также можете обратиться по телефону «горячей линии» Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан. Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 часов по телефону: 8(347)218 09 78.

пресс-служба Минторга РБ