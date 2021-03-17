Хоккейный эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в предстоящем «Зеленом дерби»

В этой серии тоже, на мой взгляд, 50 на 50 процентов. Есть некоторые нюансы, которые могут сыграть в этой серии. Во-первых, восемь последних матчей между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» побеждает домашняя команда. Вот такой небольшой момент присутствует. Посмотрим, как проявят себя лидеры «Салават Юлаева». «Зеленое дерби» – абсолютно отдельная жизнь, это яркое, красочное противостояние.

Алексей Бадюков, хоккейный эксперт