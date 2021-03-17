Хоккейный эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в предстоящем «Зеленом дерби»

«Салават Юлаев» сегодня вступит в борьбу 1/4  финала Кубка Гагарина. Уфимская команда сразится во втором раунде плей-офф с казанским «Ак Барсом».

Прямая трансляция на нашем канале начнется в 21:15, игру будем смотреть в компании Артем Кочешева, Азамата Муратова и Рамиля Юлдашева.

Напомним, соперники должны были сыграть в прошлом году на этой же стадии, но из-за пандемии чемпионат остановили. В этом году зеленое дерби состоится. Стартует оно сегодня в столице Татарстана. И вот что думают о поводу предстоящего противостояния Салавата и «Ак Барса» хоккейные эксперты.

Фото №1 - Хоккейный эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в предстоящем «Зеленом дерби»

В этой серии тоже, на мой взгляд, 50 на 50 процентов. Есть некоторые нюансы, которые могут сыграть в этой серии. Во-первых, восемь последних матчей между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» побеждает домашняя команда. Вот такой небольшой момент присутствует. Посмотрим, как проявят себя лидеры «Салават Юлаева». «Зеленое дерби» – абсолютно отдельная жизнь, это яркое, красочное противостояние.

Алексей Бадюков, хоккейный эксперт

Итоги дня подведем в вечернем выпуске, который выйдет раньше обычного времени – в 20:45

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