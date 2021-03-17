Хоккейный эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в предстоящем «Зеленом дерби»

«Салават Юлаев» сегодня вступит в борьбу 1/4 финала Кубка Гагарина. Уфимская команда сразится во втором раунде плей-офф с казанским «Ак Барсом».
Прямая трансляция на нашем канале начнется в 21:15, игру будем смотреть в компании Артем Кочешева, Азамата Муратова и Рамиля Юлдашева.
Напомним, соперники должны были сыграть в прошлом году на этой же стадии, но из-за пандемии чемпионат остановили. В этом году зеленое дерби состоится. Стартует оно сегодня в столице Татарстана. И вот что думают о поводу предстоящего противостояния Салавата и «Ак Барса» хоккейные эксперты.
Итоги дня подведем в вечернем выпуске, который выйдет раньше обычного времени – в 20:45