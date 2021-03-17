В Башкирии фаворитка двух состязаний по конкуру осталась без медалей

Одна из фавориток прошедших в Уфе Кубка республики и Кубка «Терра Башкирия» по конкуру осталась без медалей. Ангелина Катеринич не сумела завершить одно из своих выступлений. Радует, что обошлось без травм.

Своим примером участниц соревнований заряжала Ольга Данилова. Одна из самых опытных спортсменок не только в Башкортостане, но и в России. На этом турнире Данилова выступала сразу в трех статусах: как участница, тренер и один из организаторов состязаний.

В связи с тем, что сделали двойной старт, люди приехали. Но нас задержали погодные условия. В связи с тем, что лошадей перевозят транспортом и снегопады не дали возможности приехать субъектам ближайшим. Ольга Данилова, организатор соревнований, мастер спорта Международного класса по конному спорту

За последние несколько лет эти старты стали самыми крупными в олимпийской дисциплине. На турнир приехали гости из Оренбурга. Всего на уфимском манеже выступили более 70 участников на четырех маршрутах. Высота препятствий менялась от 60 сантиметров до 130 в зависимости от уровня подготовки жокея.