МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

МЧС Башкирии выступило с обращением к жителям республики. Ведомство предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.

С 20:00 17 марта до 20:00 18 марта в некоторых районах Башкирии ожидается гололёд и сильный ветер. Порывы стихии могут достигать до 18 м/сек.

Однако опасных явлений синоптики не прогнозируют. Погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью – небольшой снег, а днём – снег с дождём.

На дорогах ожидается ухудшение видимость до 1-2 км, гололедица, снежные накаты.