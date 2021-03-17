МЧС Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

МЧС Башкирии выступило с обращением к жителям республики. Ведомство предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.
С 20:00 17 марта до 20:00 18 марта в некоторых районах Башкирии ожидается гололёд и сильный ветер. Порывы стихии могут достигать до 18 м/сек.
Однако опасных явлений синоптики не прогнозируют. Погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью – небольшой снег, а днём – снег с дождём.
На дорогах ожидается ухудшение видимость до 1-2 км, гололедица, снежные накаты.
Температура воздуха ночью составит -7, -12°С, при прояснениях -13, -18°С; а днём повысится до +2, -3°С.