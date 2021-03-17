Стало известно, из-за чего могли убить адвоката в центре Уфы

Сегодня, 17 марта, в центре Уфы мужчина жестоко расправился с адвокатом. Злоумышленник набросился на него с ножом, повалил на асфальт, ударил несколько раз холодным оружием в живот и скрылся с места преступления. От полученных ранений несчастный скончался. В деле появились новые подробности.

Стало известно, что убитый требовал в суде отобрать у подозреваемого подконтрольную ему фирму по разработке песчаных карьеров, задолжавшую кредиторам 244 млн рублей. До 2009 года он был ее владельцем, после чего переоформил на свою мать.

Сегодня в суде должно было состояться заседание, где данную фирму хотели признать банкротом. Кредитор требовал изъять все имущество компании, но слушание перенесли на 25 марта, хотя обе стороны были в суде. Уже после заседания подозреваемый догнал адвоката, представлявшего интересы его оппонента, и жестоко убил. После содеянного он попытался свести счеты с жизнью, однако ему это не удалось. По данным пресс-службы Следкома Башкирии, сейчас он находится в больнице.