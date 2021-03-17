Убийство юриста в центре Уфы: подробности жуткого ЧП

Зарезал оппонента в центре Уфы. Жуткое происшествие случилось сегодня средь бела дня, драка произошла между адвокатом и ответчиком. Нападавший наносил удары охотничьим ножом. А уже после убийства преступник сбежал и попытался застрелиться. Что не поделили между собой участники конфликта?

Эти жуткие кадры сняты сегодня на оживленном перекрестке в центре Уфы. На проезжей части, на глазах десятков прохожих завязывается потасовка, снимающие очевидцы думают, что это обычная драка. До того момента, как один из мужчин достал охотничий нож и ударил им своего оппонента. Проезжающие мимо машины сигналят, но никто так и не осмелился остановить злоумышленника. По нашей информации, жертва – известный юрист Александр Елисеев, а душегуб – супруг руководителя одной из строительных компаний Уфы Станислав Яшин.

Конфликт произошел сначала в машине. Александр успел выбежать на проезжую часть, чтобы позвать на помощь, но тут его настиг Станислав Яшин и нанес несколько ударов ножом. Перед смертью Александр успел назвать имя своего убийцы. На месте работают следователи-криминалисты, улица оцеплена.

По версии следствия, конфликт произошел из-за судебных тяжб. Убитый юрист представлял интересы своего доверителя, который осенью подал иск о признании банкротом строительной фирмы супруги Яшина и выставил требования на 244 млн рублей. Александр погиб до приезда скорой помощи, а убийца скрылся с места преступления.

На проезжей части по Пушкина бежал. Никто не мог спасти. Нанес ему 5 ножевых ранений. Две девушки оказывали помощь, остановились. Никто не останавливался. Другие остановились, когда увидели, что уже лужа крови. Полиция приехала быстрее скорой. Людмила Саркеева, очевидец, знакомая погибшего

У Александра Елисеева осталась беременная жена и двое малолетних детей. Супруга юриста, приехавшая на место убийства, не проронила ни слова. Кстати, Станислава Яшина нашли неподалеку от места преступления. Во дворах лежало его тело, предположительно, мужчина пытался свести счеты с жизнью, выстрелив себе в живот из охотничьего ружья.

Впоследствии подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако, умысел свой довести до конца не смог, в настоящее время он госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан