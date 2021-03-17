В Башкирии более 100 тыс. жителей прошли диспансеризацию-2021

Около 105 тысяч жителей Башкортостана прошли диспансеризацию. Это 11% от общего числа в этом году. Об этом заявил вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании в формате «Здравчас», которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров.

В этом году диспансеризация охватит почти миллион жителей региона. Среди выявленных в основном болезни сердца, а вот туберкулез не обнаружен ни у кого из тех, кто пришел в поликлиники.

Уделяйте этому большое внимание. Это имеет самое большое значение. Говорили, что диспансеризация – это один из наших инструментов в борьбе со смертностью. Поэтому думайте, анализируйте, какие новые методики есть, что нужно, может, какая-то техника особая. Мы готовы помогать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По итогам осмотра 88% были взяты на учет, из них 2% отправлены на дополнительные генетические исследования, 3% рекомендовано и выдано направление на санаторно-курортное лечение, 69 человек были направлены на оказание высокотехнологичной помощи и госпитализированы. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан