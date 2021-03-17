В Башкирии более 100 тыс. жителей прошли диспансеризацию-2021

Около 105 тысяч жителей Башкортостана прошли диспансеризацию. Это 11% от общего числа в этом году. Об этом заявил вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин на заседании в формате «Здравчас», которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров.
В этом году диспансеризация охватит почти миллион жителей региона. Среди выявленных в основном болезни сердца, а вот туберкулез не обнаружен ни у кого из тех, кто пришел в поликлиники.
Также на заседании обсудили обращения жителей республики и ход вакцинации от коронавируса. Кроме того, Радий Хабиров подчеркнул важность соблюдения требований эпидемиологов. Руководитель Минздрава республики Максим Забелин также рассказал о модернизации первичного медицинского звена. Акцент делается на повышение доступности и качества медобслуживания. В прошлом году ввели в строй 120 ФАПов и врачебных амбулаторий, в этом году их будет 66.